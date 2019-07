Tientallen gewonden na zware explosie Florida

Het definitieve aantal slachtoffers is nog niet bevestigd, benadrukte hij. Reddingswerkers vonden een gaslek toen ze het winkelcentrum bereikten. Er is echter nog geen bevestiging dat dit de oorzaak van de explosie was. In een eerste bericht sprak de brandweer wel over een gasexplosie.

De lokale televisiezender WPLG toonde beelden van een verwoest gebouw en een groot terrein met puin. Het was niet duidelijk of het winkelcentrum geopend was ten tijde van de explosie.