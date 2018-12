Man (90) raakt sleutels scootmobiel kwijt, politie neemt meneer mee naar supermarkt

De hulp van de politie kwam gelukkig op tijd. De voorraadkast van de 90-jarige begon al aardig leeg te raken, toen de agenten besloten om samen met de man zijn weekboodschapjes te gaan halen. De politie Gooise Meren plaatste foto’s van het mooie gebaar op hun Facebookpagina.

Reacties

„Vanmiddag kregen de collega’s de melding dat er een oudere heer van 90 jaar de sleutels van zijn scootmobiel kwijt was. De collega’s besloten samen met de man eens even zijn weekboodschapjes te gaan halen zodat hij in ieder geval weer wat eten in huis had”, aldus het bericht.

De actie van de agenten, zorgt voor veel lovende reacties op sociale media. „Wat een toppers, respect hoor”, schrijft iemand. „Goed bezig... complimenten voor de agenten”, zegt een ander.