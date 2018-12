Frankrijk hekelt bemoeienis Trump met protest

President Donald Trump. Ⓒ AFP

PARIJS - De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian heeft Donald Trump opgeroepen zich niet meer te bemoeien met de protesten van de betogers in Gele Hesjes in Frankrijk. Le Drian zei in een tv-programma dat Frankrijk zich niet bemoeit met binnenlandse aangelegenheden in de VS. Hij benadrukte dat Frankrijk van Washington hetzelfde verwacht.