Hier Hollands zomerweer, snikheet in Zuid-Europa

In Nederland wisselen zon en stapelwolken elkaar vandaag en maandag af en lokaal kan er een bui vallen. Het waait matig tot vrij krachtig, meldt Weerplaza. Maandag kan er vooral in het noorden en westen nog een buitje vallen, maar elders is het weer behoorlijk beter. Het wordt maximaal 21 tot 28 graden.

Dinsdag begint met een buitje en iets lagere temperaturen, maar het klaart vanaf de middag op. Het is iets minder warm, maar vanaf woensdag is het vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt donderdag en vrijdag door naar lekker zomerse waarden tot 28 graden.

Zaterdag 1 augustus het is gewoon tropisch en pas zondag wordt het weer iets minder.

België/Luxemburg

België en Luxemburg genieten maandag van zomers warm en zonnig weer, dinsdag is het iets wisselvalliger. Dan waait de wind weer uit het westen tot noordwesten en en komt de temperatuur direct weer een stuk lager uit. Wolkenvelden worden afgewisseld met zonnige momenten en het blijft zo goed als overal droog.

Duitsland

In Duitsland blijft het maandag en dinsdag droog. In de noordelijk helft van het land zijn wat soms wel wolkenvelden. In de zuidelijke helft is het veelal stralend weer. Dinsdagavond komt het mogelijk tot onweer in het uiterste zuiden. In het noorden wordt het zo’n 23 tot 25 graden. Naarmate je meer naar het zuiden gaat loopt de temperatuur snel op en de maxima liggen zowel maandag als dinsdag tussen 25 en 30 graden.

Noorwegen

In Noorwegen blijft het aanmodderen deze zomer. Storingen trekken vanaf de oceaan langs het Scandinavische land en zorgen met enige regelmaat voor een regenachtig weerbeeld. De temperatuur blijft ook achter; rond 15 graden.

Oostenrijk en Zwitserland

In Oostenrijk en Zwitserland is het zomers weer de eerste helft van de week. Er is flink wat zon en de temperatuur kan oplopen tussen 25 en 30 graden. Er kan hier en daar een zomerse bui vallen.

Frankrijk

In Frankrijk is het maandag en dinsdag op veel plaatsen zeer warm zomerweer. De zon schijnt volop en het wordt 28 tot 32 graden. Langs de westkust blijft het iets koeler. Bretagne en Normandië zijn maandag gevoelig voor wolkenvelden en mogelijk valt daar een bui. Dinsdag kunnen er later op de dag in het zuiden en zuidoosten een paar stevige onweersbuien ontstaan.

Spanje en Portugal

De zomer draait op volle toeren in Spanje en Portugal. In het binnenland loopt de temperatuur onder een fel brandende zon op tot 35 tot 40 graden. Aan de costa’s is het ook 30 graden of warmer. Dinsdag is het in het noorden van Spanje meer bewolkt. Vooral in Asturië is er kans op regen.

Ook in Portugal is het zeer warm met vergelijkbare temperaturen. In verband met de hitte staat in centraal Spanje en in het binnenland van Portugal in sommige regio’s een code geel of code oranje uit.

Italië

In het noorden zijn soms wat wolkenflarden maar vrijwel heel het land ligt vol in de zon. De temperatuur loopt deze dagen in de middag op naar zo’n 30 tot 35 graden. De hitte blijft voorlopig aanhouden.

Griekenland

In Griekenland schijnt deze dagen de zon volop en is het op het vasteland tropisch met zo’n 30 graden. Op de eilanden zorgt een stevige noordelijke wind over het algemeen voor wat verkoeling en ligt de temperatuur ’s middags tussen 25 en 30 graden.

Vooruitzicht augustus

Zoals het er nu naar uitziet krijgen we in augustus heel wisselend zomerweer en daarmee lijkt de maand een beetje op juli. Periodes van een aantal dagen met warm en zonnig weer worden afgewisseld door koele dagen met buien. Het verschil met juli is wel, dat er deze augustusmaand naar verwachting meer droge dagen zijn dan dagen met buien, verwacht Weeronline. Wekenlang droog en zonnig weer, zoals afgelopen lente, lijkt er niet in te zitten.