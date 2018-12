’Vermiste 22-jarige Britse miljonairsdochter dood gevonden’

Het lichaam werd gevonden in een bosrijk gebied, aan de kant van de weg in de buurt van de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het stoffelijk overschot moet nog geïdentificeerd worden door de familie van het meisje. Zo meldt de Independent.

De politie gaat ervan uit dat Grace is vermoord. Deze week werd een 26-jarige verdachte aangehouden met wie Grace op 1 december voor het laatst werd gezien bij een hotel in Auckland. Volgens de Daily Mail had Grace de man via de populaire datingapp Tinder ontmoet.

De vader van Grace, tijdens de emotionele oproep. Ⓒ Screendump

Emotionele oproep

Haar vader David Millane, een vastgoedmiljonair, deed eerder in tranen een oproep: „Grace is een geweldige, outgoing dochter met een groot hart voor haar familie. Ik wil iedereen die de laatste dagen contact met haar heeft gehad, oproepen om dit te melden aan het onderzoeksteam.”

Ze was net zes weken op wereldreis, die een jaar zou duren.