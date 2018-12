Shock om sinkhole: ’Ze ging kopje onder’

Ⓒ Martin Nuver

TEN BOER - De bizarre val van een nietsvermoedende vrouw in een diep ’sinkhole’ zorgt zondag voor schrik en verbazing in het Groningse dorp Ten Boer. De gast van een familie zakte onverhoeds dwars door een doodnormaal ogend klinkerpaadje, direct naast een woning op een oude terp. Het slachtoffer belandde tot haar ontzetting totaal onverwacht in het koude water in het gat, dat volgens ooggetuigen wel vier meter diep is.