President van Kaapverdië komt op staatsbezoek

President Fonseca (68) heeft naast de gebruikelijke protocollaire onderdelen van zijn bezoek, zoals de kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam, het staatsbanket en ontmoetingen met minister-president Mark Rutte en de voorzitters van Eerste- en Tweede Kamer, ook een uitgebreid programma in Rotterdam. Daar woont het merendeel van de ruim 20.000 in Nederland wonende Kaapverdianen.

De president gaat naar het World Port Center, waar hij onder meer agenten met een Kaapverdiaanse achtergrond spreekt en naar het stadion van Sparta voor een feestelijke ontmoeting met de eigen gemeenschap. De eilandstaat voor de westkust van Afrika, die maar 4000 vierkante kilometer groot is en een half miljoen inwoners telt, kent een grote diaspora. Er wonen momenteel zelfs meer Kaapverdianen buiten het land dan er binnen.

Kaapverdië, dat in 1975 onafhankelijk werd van Portugal, geldt als een van de weinige succesverhalen van Afrika, met een stabiele democratie, goed investeringsklimaat, persvrijheid en goede groeicijfers van de economie. Volgens de Afrikaanse Ontwikkelingsbank is dat extra bijzonder omdat Kaapverdië vaak droogtes kent, geen natuurlijke hulpbronnen heeft en weinig vruchtbare grond. De dienstensector en toerisme zijn belangrijke bronnen van inkomsten, naast het geld dat naar huis wordt gestuurd door de diaspora. Kaapverdië is ook bij Nederlanders erg in trek.

Voor het koningspaar is dit het vijfde inkomende staatsbezoek sinds de troonswisseling en het eerste uit Afrika. De laatste keer dat een Afrikaans staatshoofd in Nederland op staatsbezoek kwam was in 2008 president John Kufuor van Ghana.