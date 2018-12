Eerste directe overleg tegenstanders Jemen

President Abd-Rabbu Mansour Hadi Ⓒ AFP

STOCKHOLM - Voor het eerst sinds het begin van het vredesoverleg in Zweden is er rechtstreeks contact tussen de strijdende partijen in Jemen. Onder druk van westerse bemiddelaars is een delegatie van president Abd-Rabbu Mansour Hadi zondag rond de tafel gaan zitten met een delegatie van de opstandige Houthi’s.