Vermiste werknemer lag 10 jaar klem achter de koeling

En nu tien jaar later tijdens de renovatie van de No Frills Supermarkt waar hij destijds werkte, deden de bouwvakkers een gruwelijke ontdekking. Toen ze de koelinstallatie en beplating verwijderden, lagen daar de resten van Larry Ely Murillo-Moncada.

De jongeman werd geïdentificeerd aan de hand van dna van zijn ouders.

Larry verdween in 2009 uit zijn ouderlijke woning. Volgens zijn vader en moeder was hij opgewonden over iets. De jongeman liep blootsvoets de sneeuw in. Hij deed in die tijd volgens zijn vader en moeder wel vaker rare dingen, mogelijk onder invloed van medicijnen.

Waarschijnlijk is Larry de supermarkt binnengegaan en een ruimte boven een koelinstallatie ingeklommen. Mogelijk is hij door een gat in de vloer naar beneden gestort en klem komen te zitten in een brede pijp. Hij heeft de lawaaiige compressors van de koeling waarschijnlijk niet kunnen overschreeuwen.

De politie beschouwt het dan ook als een ongeluk.