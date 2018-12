Minderjarig meisje (16) moet nachtje cel in om vals ID

Een Utrechtse wijkagent Emile Vermeulen twitterde over het voorval. De portier van een nachtclub in de Nobelstraat in het centrum van de stad, vroeg om haar ID-kaart, waarna het meisje een kaart liet zien die niet van haar was. Omdat ze haar eigen pasje niet bij zich had en zich niet kon identificeren, werd het meisje aangehouden.

„Normaal wanneer minderjarigen hun eigen identiteitskaart wel bij zich hebben kunnen we natrekken of het om de eerste keer gaat. Ze had haar eigen ID niet bij en wij konden haar ouders niet bereiken”, legt Vermeulen uit.

’Grote boeven’

Over de overnachting in de cel zegt hij: „Als het anders kan, dan proberen wij dat echt wel. Liever houden wij de cellen ook vrij voor ’grote boeven’ in plaats van een meisje van 16.”

„Zij mag nu de rest van de nacht bij ons in een cel doorbrengen...”, schreef de wijkagent afgelopen nacht op Twitter. Wijkagent Vermeulen wilde jongeren daarmee waarschuwen wat voor een ’verstrekkende consequenties’ het tonen van een vals ID kan hebben. „Zij weten vaak niet welke gevolgen het gebruiken van een valse identiteit precies heeft.”

Het meisje werd in de ochtend weer vrijgelaten. Zij zal worden doorgestuurd naar HALT, een instantie die jeugdcriminaliteit bestraft.