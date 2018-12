’Ik pendel tussen huisarts, advocaat en psychiater’

Tol blijft liever anoniem zolang zijn belagers vrij rond lopen. Ⓒ De Telegraaf

ROTTERDAM - Advocaat Sébas Diekstra, die de 24-jarige Tol (afkorting van zijn voornaam) bijstaat nadat hij vorig weekend slachtoffer werd van homogeweld is de afgelopen week overspoeld met reacties over het gewelddadige nieuws dat hij deelde over zijn cliënt. Diekstra: „De verontwaardiging over het homofobe geweld is groot. En terecht.”