Kerstlied opgefrist: dit is Stille Nacht 2.0

Cees schreef een prijswinnende nieuwe tekst op het kerstlied Stille Nacht. Modern en begrijpelijk was het motto. Ⓒ Thijs Rooimans

Utrecht - Voor zijn nieuw verzonnen tekst op de kerstklassieker Stille Nacht werd Cees Rutgers (67) gisteravond gelauwerd in Museum Catherijneconvent in Utrecht. Dat hij in het buurtschap Engelen woont, onder de rook van Den Bosch, zal niet hebben meegespeeld bij de beslissing van de jury. Een wonderlijk toeval blijft het wel.