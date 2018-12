Vrouwen Myanmar massaal verkocht aan Chinese mannen

Volgens onderzoek van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit en de ngo Kachin Women’s Association Thailand moesten naar schatting 7.500 vrouwen en meisjes tegen hun wil trouwen en meer dan 5.000 werden gedwongen kinderen te krijgen met hun Chinese echtgenoot.

Vierhonderd vrouwen in veertig verschillende plaatsen in Myanmar en China werden ondervraagd voor het onderzoek. Zij waren allemaal afkomstig uit vier districten in de noordelijke deelstaten Kachin en Shan, waar al tientallen jaren gewapende conflicten zijn tussen rebellen van de etnische minderheden en het leger van Myanmar.

Eenkindpolitiek

China voerde jarenlang een eenkindpolitiek en als gevolg daarvan zijn er 34 miljoen meer mannen dan vrouwen in het land. Deze ongelijkheid wakkert de handel in bruiden uit buurlanden aan.

De vrouwen worden in hun dorpen benaderd door mensenhandelaars die hen een baan in China beloven. Ze steken vervolgens illegaal de grens over. „De vrouwen weten meestal niet dat ze tegen hun wil zullen moeten trouwen met een Chinese man”, aldus Moon Nay Li van de Kachin Women’s Association. „Ook vluchten veel vrouwen de grens over, weg van de gevechten en de armoede, om te overleven. Dat drijft hen in de armen van mensenhandelaars in China.”

Niet geregistreerd

Chinese mannen betalen gemiddeld 5.000 tot 20.000 yuan (omgerekend 640 tot 2.620 euro) per vrouw en tot 35.000 euro voor een jonge bruid, van wie sommigen meerdere malen worden verkocht. Velen zijn niet geregistreerd en hebben geen identiteitsbewijs.

„Een van de vrouwen die we ondervroegen werd drie keer verhandeld. Ze verbleef in een familie met vier mannen en weet niet wie de vader van haar kind is.”

De onderzoekers concluderen dat er waarschijnlijk veel meer slachtoffers zijn van vrouwenhandel buiten het gebied dat zij onderzochten. Ook uit Laos, Cambodja en Vietnam worden vrouwen onder valse voorwendselen naar China gelokt.