Veroorzaker discodrama Italië gepakt

De politie kwam de jonge verdachte, die volgens Italiaanse media 15 of 16 jaar is, op het spoor dankzij verklaringen van getuigen. Hij is formeel aangehouden voor drugsbezit, omdat agenten verdovende middelen in zijn huis vonden. Er zouden ook nog twee andere verdachten zijn opgepakt op verdenking van drugshandel.

Persbureau ANSA bericht dat nog niet vaststaat dat de jongen verantwoordelijk is voor de paniekuitbraak van zaterdag in de disco.

Optreden rapper

Na het drama blijven Italianen met veel vragen zitten. Zo is het nog steeds onduidelijk in hoeverre er veel te veel mensen in de disco waren. Aanvankelijk leek het erop dat er maar liefst 1500 kaartjes waren verkocht voor een optreden van de populaire Italiaanse rapper Sfera Ebbasta, terwijl er maar voor 871 mensen plaats was. Een dag later sprak de politie dat echter tegen.

Anderen stelden weer dat de norm van het aantal mensen dat de disco kon herbergen wel degelijk ruim was overschreden. Zo waren vele tientallen jongeren zonder kaartje naar binnen geglipt. Ook bleek dat enkele nooduitgangen dicht bleven, terwijl deze juist in zo’n noodsituatie geopend hadden moeten worden.

Dominostenen

„We wilden weg. Maar één nooduitgang werd geopend, twee nooduitgangen bleven dicht. De uitsmijters wilden ons niet allemaal tegelijk naar buiten laten gaan en hielden ons tegen”, vertelde de 18-jarige Giulia Bucci. „We vielen als dominostenen over elkaar heen. Ik raakte in paniek en schreeuwde om hulp. Veel mensen zijn over mij heen gevallen. Een uitsmijter pakte mij beet en wist me weg te sleuren.”

Jonge tieners

Veel Italianen vragen zich af hoe het mogelijk is dat zulke jonge tieners in het holst van de nacht in een disco waren. De vijf omgekomen jongeren waren allen tussen de 14 en 16 jaar.