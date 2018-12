Europese ‘El Chapo’ voor de rechter

Robert Dawes (46) uit het Britse Nottingham werkte onder meer met de in 2014 geliquideerde topcrimineel Gwenette Martha en wordt in verband gebracht met meerdere liquidaties in Nederland. De organisatie van Dawes was volgens de aanklager in Frankrijk in zo’n zestig landen actief.

Liquidatie onderwijzer

Justitie in Nederland onderzoekt zijn rol bij de liquidatie van de Groninger onderwijzer Gerard Meesters in 2002. De man die niets met criminaliteit te maken had werd doodgeschoten als vergelding, omdat zijn ontspoorde zus een partij drugs van Dawes had gestolen.

Ruim tien jaar lang probeerden Europese opsporingsdiensten Dawes achter de tralies te krijgen. De topgangster met de bijnamen ‘The Man’ en ‘The One’ werd uiteindelijk gepakt voor een sensationele smokkel van een partij van 1300 kilo cocaïne vanuit Caracas in Venezuela naar de luchthaven van Parijs. De drugs waren hondsbrutaal verstopt in koffers van zogenaamde ‘ghost passengers’; passagiers die louter op papier bestonden.

Omgekocht

Dawes had talloze beambten op luchthavens omgekocht. Hij werd in 2015 in Spanje opgepakt, waar hij in grote weelde leefde. Dawes liep tegen de lamp omdat zijn telefoon werd getapt en hij uitvoerig over de smokkel opschepte.

Naast Dawes staan drie leden van de Italiaanse maffiaorganisatie Camorra terecht. Dawes zou niet alleen zaken hebben gedaan met deze belangrijke organisatie, maar ook rechtstreeks met het Cali-kartel in Colombia.

Eerder dit jaar maakte het Openbaar Ministerie Noord-Nederland bekend dat het de rol van Dawes onderzoekt bij de liquidatie van Meesters, die in Groningen in de deuropening van zijn woning werd geliquideerd. Hiervoor werd de schutter tot levenslang veroordeeld. De kinderen van Meesters hebben de heropening van het onderzoek bij het OM afgedwongen.

De aanklacht tegen Dawes en zijn medeverdachten bestaat uit zeventig pagina’s.