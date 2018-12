Aat Veldhoen (1934-2018), een rebelse realist

Veldhoen in Rembrandts atelier Ⓒ Dijkstra BV.

AMSTERDAM - Beeldend kunstenaar Aat Veldhoen overleed zondag op 84-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam. De vrijzinnige artiest, al zo’n twintig jaar de levensgezel van oud-minister Hedy d’Ancona, groeide op in die stad. Van zijn vader Arie – reclametekenaar en later kunstschilder – erfde hij zijn artistieke talent. Van zijn moeder Jo – onderwijzeres en hoofdkostwinner – het doorzettingsvermogen.