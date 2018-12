China roept VS-ambassadeur op matje om topvrouw Huawei

Amerika wil Meng, de financieel directeur van het techbedrijf, berechten voor fraude. Ze zou SkyCom, een onofficieel dochterbedrijf van Huawei, hebben toegestaan te handelen met Iran. Daarmee overtrad ze een handelsembargo dat de VS tegen Iran heeft ingesteld en misleidde ze Amerikaanse banken, aldus Washington. Ze werd woensdag opgepakt in Canada, op verzoek van de VS.

China neemt de zaak hoog op en sluit verdere maatregelen niet uit.

Huawei zegt dat het dagelijks met de overheid van de Verenigde Staten contact heeft, om ervoor te zorgen dat er geen sancties worden geschonden of regels worden gebroken.

Meng zelf heeft, volgens rechtbankdocumenten, last van een extreem hoge bloeddruk en maakt zich zorgen over haar gezondheid. Na haar aanhouding moest ze naar het ziekenhuis vanwege haar bloeddruk. Ze wil daarom op borgtocht vrijkomen. Meng heeft toegezegd dan in Vancouver te blijven om haar gelijk aan te tonen. Ze heeft nauwe banden met de stad, zegt ze. De echtgenoot van Meng en hun kind willen dan ook in Canada blijven, om Meng te steunen.