Premium Het beste van De Telegraaf

Wielrenactie brengt fors bedrag op Warm onthaal na monstertocht tegen kanker: ’Lach en traan’

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Jan Engelen (l.): „Het was deze keer wel héél pittig.” Ⓒ ROBERT HOETINK

’s Heerenberg - Maar liefst 1100 kilometer hebben ze in de benen. Een heldenontvangst valt een groep wielrenners zaterdagmiddag in ’s Heerenberg ten deel. Het peloton heeft zich laten sponsoren om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. De 79-jarige Jan Engelen kan op extra luid applaus rekenen. „Op de beklimmingen had ik af en toe wel een steuntje in de rug nodig.”