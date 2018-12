NK DJ: ’Neuspeuteren op podium kan écht niet’

Tim van de Bersselaar uit Sint Oedenrode in actie tijdens de DJ-kampioenschappen in Landgraaf. Ⓒ Marcel van Hoorn

Landgraaf - „Dj worden is topsport. Elke dag oefenen en fit zijn”, zegt de zeventienjarige Tim van den Bersselaar uit het Brabantse Sint Oedenrode. Hij is een van de deelnemers van het Nederlands Kampioenschap dj dat in het Limburgse Landgraaf wordt gehouden. Gisteren waren de jongeren onder de achttien aan de beurt.