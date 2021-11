Bruls: coronapas bij sportvelden niet te handhaven

„Niet elk sportterrein is afgesloten. Die controle kun je niet vragen van een vrijwilligersorganisatie. Handhaving zien wij niet als reëel perspectief.”

Het was een duidelijke boodschap aan de Tweede Kamer, die woensdagmiddag en -avond debatteert over de aanscherping van de coronamaatregelen door het kabinet. Onderdeel daarvan is de bredere inzet van het coronatoegangsbewijs, waarmee mensen moeten aantonen dat ze zijn gevaccineerd, genezen van corona of getest.

De pas is nu verplicht in de horeca, de cultuursector, op evenementen en voor publiek bij professionele sportwedstrijden. De pas gaat vanaf zaterdag ook gelden bij musea, op terrassen en voor volwassen sporters en publiek bij amateursporten.

Dat laatste ziet burgemeester Bruls niet zitten. Hij wijst erop dat handhaving door bijvoorbeeld boa’s het sluitstuk is. „Als de naleving van de maatregelen en de controle daarop niet in orde zijn, dan kan handhaving dat nooit repareren.” Ook de KNVB riep de Tweede Kamer op de coronapas niet in te voeren rond de amateurvelden.

RIVM-baas Jaap van Dissel zei dat er voor de invoering van de coronapas op het terras wel een goede reden is: „Het aantal contacten moet worden teruggebracht.” Op terrassen is het druk en tegenwoordig zijn ze ook vaak overdekt en verwarmd. „Dat is anders dan midzomers in de buitenlucht.”