Brandweer haalt jochie (7) omlaag dat uit slaapkamerraam ontsnapte

TILBURG - De brandweer heeft zondagavond in Tilburg in de wijk Hasselt een 7-jarig jochie met een hoogwerker naar beneden moeten halen, nadat hij uit het slaapkamerraam op de eerste verdieping was geklommen. Hij was op de kast van een rolluik geklauterd.