Laatste woorden Khashoggi: ’Ik kan niet ademen’

Het transcript van de audio-opnamen mocht CNN inzien. Daaruit bleek dat het moment van de dood van de journalist een vooropgezet plan was. Volgens de zender wordt uit het transcript ook duidelijk dat Khashoggi bij binnenkomst direct merkte dat er iets niet klopte. Tevens zouden er geluiden van een zaag te horen zijn.

„Uit het transcript wordt niet duidelijk wanneer Khashoggi precies overleed”, aldus CNN.

Bezoek aan consulaat

Khashoggi, columnist van de Washington Post, bezocht op 2 oktober het Saoedisch consulaat in Istanbul en is sindsdien spoorloos. Zeker is dat hij is vermoord, volgens de Saoedische aanklager Saud al-Mojeb in een vooropgezette aanval. Erdogan beschuldigde Mojeb ervan samenwerking te weigeren en het onderzoek te dwarsbomen.

De Turkse president riep Saoedi-Arabië eerder op de namen te noemen van de vijftien mensen die enkele dagen voor de moord op Khashoggi als team naar Istanbul reisden. „Er is geen reden het onderzoek te frustreren. Zij weten wie de dader is – of de daders zijn – onder die vijftien mensen. De Saoedische regering kan dit oplossen door deze vijftien mensen te laten praten.”

Trump wil opening van zaken

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron zijn het volgens een Franse presidentiële bron eens dat de Saoedische regering opening van zaken moet geven over de moord op Khashoggi. Aan de andere kant willen ze verdere destabilisatie in het Midden-Oosten voorkomen en hopen ze dat de kwestie een oplossing voor Jemen dichterbij kan brengen.