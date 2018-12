Hollanders overspoelen kerstmarkten in Duitsland

Dickens-achtige orkestjes brengen sfeer in het centrum van Münster. Ⓒ Rias Immink

Münster - De opening van de Duitse kerstmarkten leidde het eerste weekeinde na Sinterklaas tot een ware invasie van Nederlanders in grenssteden als Düsseldorf, Oberhausen en Münster. Bij de kraampjes met worst en glühwein was de voertaal voornamelijk ’Hollands’. Of half-Duits: „Tue mich zo’n kerstmüts mit Eland-hoorns.”