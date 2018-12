Veel duistere types in beeld in zaak Verstappen

1 / 2 1 / 2

Duistere types, verdachte handelingen, griezelige bekentenissen. In de zaak-Nicky Verstappen, die woensdag met de nieuwe verdachte voor de rechtbank komt, zijn in twee decennia naast Jos B. ook veel andere personen in beeld geweest die in veel opzichten niet alleen de schijn, maar ook hun gedrag en verleden tegen hadden. Een opsomming.