Twee verdachten 8 decemberproces bij rechter

De twee staan terecht voor verdenking van betrokkenheid bij de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982. Hoofdverdachte in deze zaak is Desi Bouterse, nu president van Suriname. Naarendorp is overigens als beleidsadviseur en vertrouweling nog steeds nauw betrokken bij Bouterse.

De advocaat van Naarendorp, Irwin Kanhai, stelt dat de kantonrechter niet bevoegd is deze zaak te behandelen omdat er volgens hem sprake is van een ambtsdelict. En voor dat soort delicten is het Hof van Justitie de juiste rechter. Ook meent Kanhai dat de vervolging veel te laat is, die had al in 2000 moeten plaatsvinden.

Eind november heeft de krijgsraad de laatste zaken in dit strafproces behandeld. Het wachten is nu op het vonnis dat de president van de krijgsraad tegen de verdachten zal wijzen. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Tegen acht verdachten heeft de aanklager twintig jaar geëist, bij de overige negen was het vrijspraak.