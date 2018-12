’Rechercheur lekte adressen uit politiesysteem’

Die verdenking heeft het Openbaar Ministerie. V. zou op verzoek informatie over zaken uit Zoetermeer in de politiesystemen hebben gezocht en die hebben doorgegeven aan medeverdachte Melvin van der K. Hij gaf de informatie vervolgens door aan Sebastiaan van der E.

De zaak kwam aan het rollen toen V. had gelekt in een eigen onderzoek van hem. In een getapt gesprek lieten de verdachten weten dat ’ze moesten opletten omdat ze getapt werden’.

Volg de rechtszaak hierover maandagochtend vanaf 09.00 uur met live-updates van rechtbankverslaggever Saskia Belleman.