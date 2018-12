VN-top over migratie in Marrakesh vangt aan met tegenvaller

Ⓒ AFP

MARRAKESH - In de Marokkaanse stad Marrakesh gaat maandag het overleg van start over het migratiepact met als uiteindelijk doel de ondertekening ervan. De topconferentie van de Verenigde Naties duurt twee dagen. In het 34 pagina’s tellende akkoord - dat voluit het ’Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration’ heet - staan richtlijnen over een ordelijke en veilige migratie. Die zijn overigens niet bindend.