Diemerbos tijdelijk afgesloten voor honden

Boswachter Rien de Vries: ,,We zijn geschrokken van de zieke en dode honden. Er zijn in elk geval zeven honden ziek geworden en twee daarvan zijn overleden. We weten op dit moment nog niet wat de oorzaak is. Om geen onnodig risico te nemen, sluiten we het gebied uit voorzorg tijdelijk voor honden af”.

Het Diemerbos is een geliefd bos, voor bezoekers én voor honden, die in het honden los-gedeelte even kunnen ravotten. Daarom zijn veel honden-uitlaatservices vaste gasten in het bos.

