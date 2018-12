Petrus moet uitleggen: 2600 kilo vuurwerk in woonwijk

De 27-jarige man had het illegale vuurwerk in zijn garage staan. De omvang van de partij vormde een groot gevaar voor de wijkbewoners, stelde de politie.

Het vuurwerk is gemaakt in China. Het gaat om onder meer mortierbommen. Op de dozen staan echter ook verwijzingen naar een tussenstation in Polen of Tsjechië. Vandaag zal Petrus van R. zich moeten verantwoorden.

Verslaggever Mark Mensink volgt de zaak live. Bekijk zijn updates vanaf 10.30 uur.