Rus vermoordde 78 vrouwen om ’drankje doen’

Niet een van de vrouwen uit het verhaal (archieffoto). Ⓒ Hollandse Hoogte

IRKOETSK - Een voormalige Russische politieman, die al levenslang in de cel zit voor de moord op 22 vrouwen, is maandag schuldig bevonden aan nog eens 56 moorden. Vrouwen dronken met hem een drankje en ’dat was steeds hun doodsvonnis’, verklaarde hij.