OM vervolgt 10 zaken ’insulinemoorden’

In de tien zaken die worden vervolgd, zijn vier personen overleden. Bij de andere zes zaken gaat het om ’onwelwordingen’, zo lichtte een woordvoerster van het OM na de zitting toe. Van de twee zaken die nog in onderzoek zijn, gaat het om patiënten die eveneens zijn overleden.

Het OM onderzocht het afgelopen jaar in totaal vijftien verdachte gevallen in de zaak tegen de verpleger Rahiied A., die werkte in verschillende verzorgingshuizen in de regio Rotterdam. Hij zou patiënten onjuist insuline hebben toegediend. Dat kan dodelijk zijn. Hem wordt moord dan wel poging moord ten laste gelegd.

Ook verdenking diefstal

Bij drie gevallen was al eerder duidelijk dat het OM vervolging instelt. A. heeft hierover volgens de aanklager bekennende verklaringen afgelegd.

Daarnaast vervolgt de aanklager A. voor enkele diefstallen en valsheid in geschrifte, onder meer met een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

’Zo traag’

Op 22 februari volgt een regiezitting, waar de verdediging onderzoekswensen kan inbrengen. A’s advocaat Robbert van Haneghem vindt dat het OM sneller duidelijkheid moet geven over alle beschuldigingen tegen A., die al meer dan een jaar in voorarrest zit.

De raadsman hekelt de druk die het OM volgens hem op de verdediging legt, omdat de regiezitting nu eigenlijk te snel komt om concrete wensen voor nader onderzoek te kunnen indienen. Toch ging de rechtbank akkoord met deze datum en is er een dag uitgetrokken voor deze niet-inhoudelijke zitting.

Advocaat Frank Hamers, die opkomt voor de belangen van vier families, zei dat deze nabestaanden bijna opgelucht reageerden toen ze hoorden dat het OM in hun zaak vervolging instelt. „Hun vermoedens werden bevestigd”, zei Hamers.