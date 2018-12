Laatste reddingsactie voor ziekenhuis Lelystad

Vorige maand bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Maar volwaardige afdelingen spoedeisende hulp en acute verloskunde zitten er voorlopig niet in.

„De bevolking van Lelystad kan niet afgescheept worden met halve voorzieningen en wenst alle noodzakelijke disciplines te behouden zoals een 24-uurs-spoedeisende hulp, operatiekamer, röntgenafdeling, laboratoria en beddenhuis”, aldus de nieuwe stichting.

De aangesloten organisaties zijn onder meer de Flevolandse Patiëntenfederatie, de Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad, Welzijn Lelystad, Respijthuis Lelystad, Voedselbank De korenaar Lelystad en het Interkerkelijk Diaconaal Overleg Lelystad.