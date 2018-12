Kroongetuige mag misdaadwinst houden

Dat onthult een goed ingevoerde bron van De Telegraaf en wordt bevestigd door de advocaat Nico Meijering. Die staat Patrick V. bij, verdachte in de Eindhovense liquidatiezaak rond de moord op Tommie van der Burg. Maandagmiddag gaat het OM Oost-Brabant meer over de deal met de kroongetuige vertellen.

De getuige met wie het OM een overeenkomst heeft gesloten is een crimineel die eerder in Brabant tot zes jaar cel is veroordeeld, meldt de bron. Voor welk misdrijf is niet duidelijk. Het zou gaan om iemand uit het drugsmilieu.

Na het vonnis van de rechtbank is de huidige kroongetuige ook nog veroordeeld tot het betalen van een forse ontnemingsvordering. Hij moet de staat verdiend ’misdaadgeld’ terugbetalen. De hoogte van de vordering is niet bekendgemaakt, maar volgens de deal mag hij nu de helft van het vergaarde criminele vermogen houden.

Pikant: bonnetjesdeal in geheugen

Vorige week meldde deze krant dat het OM voor de derde keer binnen een jaar een kroongetuigendeal heeft gesloten. Meijering sprak eerder van een ’epidemie’. Hij wil nu niet reageren op de inhoud van de deal. „Vanmiddag zal ik een en ander toelichten”, aldus de strafpleiter.

De financiële deal is pikant. Aan de ’bonnetjes-affaire’ die Fred Teeven de kop kostte, lag ook een financiële deal ten grondslag. Met de deal tussen het OM en de crimineel Cees ’Puk’ H. was maar liefst 4,7 miljoen gulden gemoeid.

Voor de moord op Leon Kok is nooit iemand veroordeeld. Ⓒ Politie

De moorden waarover de nieuwe kroongetuige verklaringen heeft afgelegd zijn de liquidatie van Tommie van der Burg (2014) in Eindhoven en de drugsgerelateerde moorden op Leon Kok in Nijmegen (2001) en Mohammed Ghoumati in Rotterdam (2016). Voor de moord op Kok is nooit iemand veroordeeld. Voor de andere wel, maar justitie vermoedt dat de opdrachtgever of -gevers buiten schot zijn gebleven.