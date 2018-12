Kogel door de kerk: omstreden migratiepact aangenomen in Marrakesh

Nasser Bourita, voorzitter van de conferentie, maakte maandag in Marrakesh het besluit bekend over het reeds onderhandelde document om de wereldwijde migratie in betere banen te leiden.

Op de conferentie waren meer dan 150 landen vertegenwoordigd. Ook Nederland ging akkoord, zij het met een stemverklaring waarin wordt benadrukt dat de overeenkomst geen juridische gevolgen mag hebben. In juli was er overeenstemming over het pact bij alle 193 leden van de Verenigde Naties, met uitzondering van de Verenigde Staten. Uiteindelijk tekenden slechts 164 landen het akkoord.

In het 34 pagina’s tellende akkoord – dat voluit het ’Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration’ heet - staan richtlijnen over een ’ordelijke en veilige migratie’, maar vele onderdelen doen de wenkbrauwen wereldwijd fronsen.

Half Europa weigert

Het document heeft voor veel verdeeldheid gezorgd. Zo doen Australië, Oostenrijk, Bulgarije, Polen, Hongarije, Tsjechië, Israël en de Verenigde Staten niet mee. In het Belgische kabinet ontstond zaterdag heibel doordat een van de vier coalitiepartijen tegen het pact bleef, maar de premier aankondigde wel te gaan tekenen.

Polen vindt dat er te weinig garanties zijn dat landen zelf mogen bepalen welke mensen ze op hun grondgebied toelaten. In Nederland trok vooral Forum voor Democratie fel van leer tegen het pact. Ook SGP en PVV zijn tegen het VN-verdrag. Maar in een Kamerdebat over ’Marrakesh’ wisten zij andere partijen er niet van te overtuigen de handen van het pact af te trekken.

Wat staat er ook alweer precies in dat VN-migratiepact? Bekijk hier de zes pijnpunten.