Strijd om miljardengat in begroting: bezuinigen of lasten verhogen?

Minister van Financiën Sigrid Kaag maakte, in haar rol als D66-leider, de geesten afgelopen zaterdag al rijp voor hogere belastingen. Voor ’vervuiling’ en ’geld dat niet met werken is verdiend’, oppert ze op het congres van haar eigen partij. De kans op een recessie neemt immers toe, en daarmee dreigt ook het huishoudboekje van de Staat verder uit de pas te lopen. Volgend jaar zit daar al een gat van zo’n 15 miljard euro in, bleek maandag.

D66 dicht dat gat graag met hogere lasten, dat ziet de VVD niet zo zitten. „Dat vind ik gewoon te makkelijk”, zegt VVD-Kamerlid Eelco Heinen. Hij kijkt liever eerst naar de uitgaven. „De volgorde is echt verkeerd. Als je een probleem hebt met te veel geld uitgeven, moet je minder uitgeven.”

Dat kan volgens Heinen door meevallers op de begroting niet meteen weer uit te geven en kijken of alle investeringen wel realistisch of nodig zijn. „Pas dan kom je bij bezuinigingen uit.” In kabinetskringen valt al te horen dat de klimaat- en stikstoffondsen dan weer aan de beurt zijn, maar Heinen vindt dat niet per se verstandig. „Als je daarop bezuinigt, komt normeren dichterbij. Dan leg je de rekening direct bij de samenleving.”

CU-Kamerlid Pieter Grinwis maakt zich voor nu vooral zorgen over wat er ná volgend jaar gebeurt. Dan stopt het prijsplafond, net als een boel andere maatregelen die het kabinet heeft genomen om de prijspijn van burgers te dempen. „Die kunnen niet voor eeuwig doorgetrokken worden. Als je daarmee stopt, is dat formeel geen lastenverzwaring of bezuiniging. Maar je krijgt serieuze koopkrachtverslechtering. Dat is de klif waar we het al een tijdje over hebben.”

Dan wordt het politiek al een heel zware beslissing om verder te bezuinigen of lasten te verhogen, wil Grinwis maar zeggen. Hij wil niet zeggen welke van die opties zijn voorkeur geniet, mocht het toch zover komen. „Ik ga nu niet erop vooruitlopen of we linksaf of rechtsaf moeten.”

CDA-Kamerlid Inge van Dijk mikt er vooral op dat het kabinet niet meer ’ongericht’ geld gaat uitgeven, zoals nu met de koopkrachtcompensatie gebeurt. „Dat is niet gezond, het verkleint niet de verschillen.” Hogere lasten is de CDA’er ’niet principieel tegen’. „Maar je moet wel goed nadenken bij wie je het laat neerkomen. Je kan heel makkelijk roepen om de rekening weer neer te leggen bij de ondernemers, maar kijk wat we de afgelopen tijd met de winstbelasting hebben gedaan. Dat is geen verstandig beleid.”