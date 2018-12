Onderkoelde Pool in tentje overleden

De man woonde al een poos in het tentje bij de Zandmeren, een plassengebied langs de Afgedamde Maas. Buurtbewoners brachten af en toe voedsel. Hij zou maatschappelijk tussen wal en schip zijn gevallen.

Het water in het gebied steeg in het weekeinde snel door hevige regenval. Volgens de politie is de man daar mogelijk door verrast. Toen de hulpdiensten hem vonden, lag hij te slapen in een laag water. Hij was ernstig onderkoeld.

De dakloze man is naar het ziekenhuis gebracht en daar enkele uren later overleden. De politie gaat uit van een tragisch ongeval.