Brabander Merijn (31) zet lekkerste koffie ter wereld

Gijsbers komt uit het Brabantse Son en Breugel en vloog afgelopen week naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar het wereldkampioenschap plaatsvond. De professioneel koffiezetter moest in de finale de jury zien te overtuigen tijdens het maken van een werelds bakkie.

Uiteindelijk bleek zijn combinatie van koffie, presentatie en snelheid de beste. „Het mooie van deze wedstrijd is dat je pas een dag van tevoren te horen krijgt met welke koffiebonen, soort melk en met welke apparatuur er wordt gewerkt. Door de korte voorbereidingstijd komt het echt op de juiste skills aan. Koffiezetten is geen trucje”, zegt hij op Omroep Brabant.

De koffieperfectionist is dolblij met zijn titel en vliegt maandag terug naar Nederland. De titel levert Gijsbers een bokaal en 40.000 dollar op.

Gijsbers groeide op in een horecafamilie. „Koffie was altijd wel een onderwerp thuis. Hoewel ik dacht dat ik heel goed koffie kon zetten, bleek tijdens mijn opleiding aan de hotelschool dat ik nog veel te leren had. Voor mijn afstudeerstage ben ik via-via bij een koffiebranderij in Turijn terechtgekomen”, zei hij in 2017 in een interview met deze krant. Nu traint hij barista’s.

„Het draait tijdens de wedstrijd uiteraard om de smaak, maar er komt nog veel meer bij kijken”, vertelt Gijsbers. „Er wordt opgelet of je schoon en consistent werkt en of je goed benoemt wat je doet. Verder moet je zorgen dat je een bijzondere koffie hebt die aansluit bij je verhaal. Het totaalplaatje moet ook kloppen: welke kopjes gebruik je? Wat voor kleding draag je? Hoe kom je over tijdens je presentatie?”