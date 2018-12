’Ik raak nog geen sterretje aan, dit jaar’

Ⓒ Politie

ZWOLLE - Drie mortierbommen, ongeveer vijftig flowerbeds, tien Romeinse kaarsen en meer dan 200 cobra’s. De 27-jarige Peter van R. sloeg deze vuurwerkhandel allemaal thuis aan de Parallelweg SS in Hengelo op, waar de politie het eind 2017 na een tip bij een doorzoeking aantrof. Als het was ontploft, zou een school in de ’vuurlinie’ hebben gelegen.