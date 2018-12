Wiegel keihard: proefballonnen VVD zijn bloopers

Wiegel vreest dat als Dijkhoff doorgaat op de ingeslagen weg de VVD in de peilingen nog meer zetels gaat verliezen dan nu, liet hij vanochtend weten in het programma 1op1 van Sven Kockelmann op Radio1. „Ik maak me zorgen.” Hij hoopt dan ook dat zijn kritiek gehoord wordt door de VVD-top.

De liberale coryfee waste Dijkhoff en de VVD afgelopen zaterdag in zijn column in De Telegraaf ook al flink de oren. In het televisieprogramma WNL op Zondag legde hij uit waarom en vandaag op Radio deed hij daar nog een schepje bovenop.

Wiegel kijkt argwanend naar het klimaatakkoord dat wordt gesmeed. Hij vreest dat dit voor veel mensen peperduur zal uitpakken. „Er wordt te weinig gekeken naar gewone punten voor gewone mensen. Voorzichtig aan”, maant hij de coalitie en zijn partij het in het bijzonder.