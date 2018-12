Polikliniek Noordoostpolder per direct gesloten

Patiënten die in de Noordoostpolder in Emmeloord werden behandeld, hebben een brief gekregen waarin ze worden doorverwezen naar het ziekenhuis in Lelystad, een half uur rijden verderop. „Geen ideale situatie, daar zijn wij ons van bewust. Maar we zijn failliet”, aldus de woordvoerder.

Of de situatie zo blijft, valt of staat volgens hem met de onderhandelingen die momenteel gevoerd worden met het Antonius Ziekenhuis in Sneek, om de zorg voort te zetten.