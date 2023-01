Kabinet wil verplicht register voor sekswerkers

Het voorstel ligt politiek uitermate gevoelig omdat coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU verschillend denken over prostitutie. Betrokkenen houden er dan ook rekening mee dat er vrijdag nog geen witte rook komt over het wetsvoorstel. In het regeerakkoord is al afgesproken om tot een landelijke vergunningsplicht en een landelijk register te komen.

Bovendien moet de bestuurlijke boete voor sekswerkers worden geschrapt, zodat ook sekswerkers zonder vergunning om hulp en voorlichting durven te vragen als ze dat nodig hebben. Ook voor klanten die misstanden melden moet stafbaarstelling worden geschrapt. Ondanks dat voornemen ligt er tot op heden nog geen wetsvoorstel.

Het ongeduld bij de Tweede Kamer is groot over het uitblijven van concrete maatregelen om sekswerkers te beschermen en uitbuiting te voorkomen, bleek donderdag tijdens een debat over het onderwerp. Er wordt al veel te lang over gepraat en te weinig gedaan, vindt de Kamer. Binnen twee weken wordt de Wet regulering sekswerk opengesteld voor inspraak, beloofde staatssecretaris Van der Burg.

Gevoelig

Hij weet nu al dat een groot deel van de sekswerkers moeite heeft met de wet, omdat zij zich verplicht moeten registreren. Het is weliswaar niet strafbaar als ze dat niet doen, maar ’het is bedoeld om de schil om hen heen te kunnen aanspreken’, verduidelijkte de VVD-bewindsman.

Tijdens het debat bleek ook direct hoe gevoelig het onderwerp ligt in de coalitie. D66 kwam in aanvaring met coalitiegenoten CDA en ChristenUnie over het beleid ten aanzien van sekswerkers. D66-Kamerlid Podt vindt dat het stigma van sekswerkers eraf moet door onder meer te erkennen dat prostitutie ’gewoon werk’ is. Dat was tegen het zere been van coalitiepartners CDA, CU en een deel van de oppositie.