Onderhandelingen klimaatakkoord staan op springen

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Den Haag - De onderhandelingen over een klimaatakkoord staan op springen door plannen om automobilisten en transportbedrijven via belastingen en heffingen op te laten draaien voor gesubsidieerde elektrische auto’s. RAI Vereniging laat in een brandbrief weten het voorstel niet te kunnen steunen. Ook werkgeversorganisaties zijn kritisch.