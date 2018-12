Brexit: dit zijn alle scenario’s

Minister-president Mark Rutte en zijn Britse ambtgenoot Theresa May eerder dit jaar op het Catshuis. Ⓒ ANP

LONDEN - Spanning in Groot-Brittannië. Premier May heeft haar ministers onverwacht bijeengeroepen. De Britse pers speculeert er nu op dat de langverwachte stemming morgen over het door May bereikte Brexit-akkoord met de EU wordt uitgesteld.