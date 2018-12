Gevoelstemperatuur rond vriespunt

De sneeuw van aankomend weekend wordt veroorzaakt door de verandering van het weerbeeld die dan plaatsvindt. „Vanaf woensdag trekt er koude oostenwind over Nederland door het hogedrukgebied vanuit Scandinavië. Er valt dit weekend mogelijk gedurende een korte periode natte sneeuw door de zachte lucht die dan binnenkomt. Het kan dan glad worden op provinciale wegen en fietsbruggen”, zo vertelt Janssen.

Na de afgelopen zachte periode, is deze week de tijd aangebroken voor handschoenen, mutsen en autokrabben. „Morgen is er nog een temperatuur van de tussen de 6 en 8 graden. Maar woensdag is het al aanmerkelijk kouder met mogelijk lichte vorst.”

Op donderdag en vrijdag komt het kwik nog net boven het nulpunt, maar het kan voelen als onder nul. „Door de wind kan het koud aanvoelen. Ja het is weer even wennen, de blauwe kleurtjes op de weerkaart”, zo besluit Janssen.