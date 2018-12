Vreemde combinatie: doodskist en naakt

Het gaat om een uitvaartbedrijf uit nota bene Polen, een van de meest conservatieve landen in Europa. Het bedrijf Lindner vindt de naakte lichamen ’gewoon een beetje lollig’.

De katholieke kerk veroordeelt de kalender en vindt het ’smakeloos en ongepast’. Reacties op sociale media hebben een gelijke strekking. Ook bloggers als Graham McGrath uiten zich weinig begripvol.

„Wij houden ervan om onze mooie kisten te showen”, zei oprichter Zbigniew Lindner eerder. „Hoe doe je dat beter dan met mooie vrouwen?”

Ⓒ Lindner

Het bedrijf wil ’het mooie van naakte lichamen combineren met de schoonheid van kisten’. „Eros en thanatos”, aldus het bedrijf, ’liefde en doodsdrift’.

Lindner brengt overigens al tien jaar een naaktkalender uit. Eerder was dat alleen met naakte vrouwen en nu ook met mannen. De versie van 2019 is overigens wel erg opvallend, met onder meer twee zoenende mensen met een zak over hun hoofd, en leidt tot meer afkeur.

