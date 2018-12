Sinkhole oude, verrotte waterput

De put lag verscholen onder het plaveisel van een paadje langs de pastoriewoning van de kloosterkerk in het Groningse dorp. Afgelopen weekend bleek dat er een gat van vier meter diepte was ontstaan in de oude terp. Een Amerikaanse verdween er helemaal in toen ze dwars door de bestrating zakte en moest door de brandweer gered worden.

Archeoloog Gert Kortekaas, bekend door zijn werk in en om de Martinistad, was maandag ter plekke om het curieuze zinkgat aan de Hendrik Westerstraat nader te inspecteren. Het blijkt na een eerste onderzoek te gaan om een eeuwenoude constructie onder het maaiveld. ,,Onderin de put liggen kloostermoppen. Het is een middeleeuwse waterput’’, vertelt Kortekaas bij de het gat van ongeveer een meter bij een meter breed. Ooit is de put verdwenen onder het klinkerstraatje. Daar liepen bewoners jaren onbekommerd, tot zondag het bizarre incident plaatsvond. Kortekaas ging zelf nog niet direct de diepte in, omdat het niet stabiel genoeg is.

De geschrokken bewoners van het huis, die zondag voordat de brandweer arriveerde eerst zelf trachtten hun vriendin te redden, overlegden met medewerkers van de gemeente Ten Boer. De eerste schrik lijken ze te boven. ,,Gaat u daar maar niet te dichtbij staan’’, grapt het gezelschap monter tegen de verslaggever. ,,Als u erin valt hoeven we de put niet meer helemaal te dempen.’’

Het onderzoek in de bodem maakt wellicht vooralsnog een einde aan vrees dat het ontstaan van de verraderlijke holte te maken had met winning van aardgas. Boerenvoorman Ate Kuipers spreekt van ‘een geruststelling.’ Hij volgt het ontwikkelingen op de voet. ,,Ik ben erg benieuwd.’’ Hij en collega-boeren maken zich namelijk al enige jaren grote zorgen om de waterhuishouding in de gasprovincie. Door verzakkingen gaan volgens de boeren kostbare constructies zoals mestkelders stuk. ,,Het verzakt hier soms vele centimeters.’’

De gemeente heeft inmiddels contact gehad met de betrokkenen. Zegsman Freek van der Ploeg van de gemeente Ten Boer is blij dat het ongeval met de ooit in de vergetelheid geraakte waterput naar omstandigheden redelijk goed is afgelopen. ,,We gaan er nu vanuit dat het ontstane gat zeker meer dan drie meter diep is…’’

Op de historische dorpslocatie wonen en werken al vele eeuwen mensen. Tot in de vijftiende eeuw was er een klooster. De kloosterkerk resteert er nog altijd van. De verscholen waterput werd vermoedelijk eerst door kloosterlingen en later ook door dorpsbewoners gebruikt. Van der Ploeg: ,,Deze put blijkt opgebouwd uit blokken turf. Het putdeksel, of platte afdekplaat, die er al die jaren op lag was echter van hout en is in de loop der eeuwen verrot. Daar is de mevrouw zondag doorheen gezakt.’’