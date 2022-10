OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 238 van de invasie LIVE | Oekraïne opnieuw hevig gebombardeerd door Rusland: raketten, drones en luchtaanvallen

Rook boven Kiev na de aanvallen dinsdag Ⓒ ANP / Abaca Press

De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels ruim zeven maanden. Oekraïne is woensdag opnieuw op veel plaatsen gebombardeerd. Ook in de hoofdstad Kiev zijn er inslagen geweest, naast zeker negen andere plaatsen. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.