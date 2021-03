Ronald (55) werd bijna geliquideerd: ’Ik hoorde het wapen klikken’

Binnenland

Rotterdammer heeft 75 kilo cocaïne en 1,5 miljoen euro in huis

Een 45-jarige man uit Rotterdam zit vast nadat de politie 75 kilo cocaïne, 1,5 miljoen euro en een vuurwapen bij hem in huis had aangetroffen. De spullen zijn in beslag genomen. Hij wordt verdacht van handel in verdovende middelen, witwassen en vuurwapenbezit, maakte justitie vrijdag bekend.