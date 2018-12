Hondenteam gaat Joey zoeken

Een uit een agenda gescheurde bladzijde met gegevens van Joey Hoffmann erop.

Silifke - Het Nederlandse echtpaar Bjorn en Derya Breukers is vrij om te gaan. De afgelopen dagen zaten de cruciale getuigen in de vermissingszaak van Joey Hoffmann vast in Turkije, maar daar maakte de rechter-commissaris gisteren een einde aan.