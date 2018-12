’Moord in cel bekend’

Dat bleek gistermiddag tijdens een spoedzitting in het hoger beroep rond de moord op Tommie van der Burg. Volgens de kroongetuige zou Patrick V. hem hebben gezegd dat hij Tommie in 2015 ’had gedaan’ en maakte hij een beweging met zijn hand alsof hij een trekker overhaalde.

Het OM heeft een deal gesloten met de nieuwe kroongetuige over strafkorting en een ontnemingsvordering die hij moet betalen aan het OM. In plaats van zes jaar hoeft hij maar drie jaar uit te zitten van een eerder opgelegde straf. Van de 78.000 euro hoeft hij slechts 39.000 euro terug te betalen.

De advocaat van Patrick V., die nooit een bekentenis heeft afgelegd over de moord, had kritiek op het OM. Volgens Nico Meijering wil zijn cliënt al geruime tijd toch iets verklaren, maar heeft het OM hem geen kans gegeven om dat te doen. Het Hof heeft nu bepaald dat V. alsnog gehoord wordt. In februari volgt een nieuwe zitting. Meijering zei eerder het opmerkelijk te vinden dat het OM een kroongetuige inzet in een zaak waarin de hoofdverdachte al veroordeeld is.

De kroongetuige heeft verklaringen afgelegd over drie moorden: die op Tommie van der Burg en twee moorden in Nijmegen en Rotterdam. Volgens de advocaat-generaal van het OM zijn de verklaringen van de kroongetuige getoetst en solide. Ze zijn volgens hem cruciaal voor de bewijsvoering.

Kamerleden willen geen oordeel geven over de inhoud van deze specifieke, nieuwe deal omdat de zaak nog onder de rechter is. Het is de derde kroongetuigendeal van het OM binnen een jaar. „Zo’n deal wringt altijd. Dit wringt in je rechtsgevoel”, zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam. „Het gaat om mensen die serieuze dingen hebben gedaan, en dan komen ze er voor de helft mee weg. Maar tegelijkertijd begrijp ik dat je met boeven boeven moet vangen en heb ik er wel sympathie voor dat het OM dit middel benut.”

SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt het maar niks als criminelen, zoals in deze zaak, in ruil voor een getuigenis hun criminele winst mogen houden. „Het mogen houden van crimineel vermogen vind ik uit den boze. Dat hoort niet onderdeel te zijn van dit soort deals.”